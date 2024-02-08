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    • Winston Churchill'in altın kaplama takma dişleri açık artırmada 700 bin liraya satıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Winston Churchill&#039;in altın kaplama takma dişleri açık artırmada 700 bin liraya satıldı
    2. Dünya Savaşı, Takma Diş, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    1940-1945 ve 1951-1955 dönemlerinde Birleşik Krallık Başbakanlık görevinde bulunan Winston Churchill'ın altın kaplama takma dişleri müzayedede rekor fiyata satıldı.

    Altın kaplamalı dişler, dişçi Sir Wilfred Fish ve teknisyen Derek Cudlipp tarafından Winston Churchill'ın yapacağı önemli konuşmalarında doğal kekemeliğini önlemek amacıyla yapıldı. Dişlerin satışı, Cotswold Müzayede Şirketi tarafından gerçekleştirildi. Altın kaplama takma dişler için belirlenen fiyat 8.000 sterlindi. 

     

    SAVAŞ KONUŞMASI İÇİN TASARLANMIŞ

    Takma diş setinin 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcında yapıldığı ve Churchill'in savaş konuşması sırasında dişleri taktığı belirtildi.

    Winston Churchill'in altın kaplama takma dişleri açık artırmada 700 bin liraya satıldı

    700 BİN LİRAYA YAKIN FİYATA ALICI BULDU

    Haberler.com'un haberine göre, Winston Churchill'in takma dişleri müzayedede belirlenen fiyatın çok üzerinde, 18.000 sterline (695 bin lira) alıcı buldu. Müzayede müdürü Elizabeth Poole, "Churchill'in dişleri, şimdiye kadar sattığımız en sıra dışı eşyalardan biri olmalı" yorumunu yaptı. 

    Winston Churchill'in altın kaplama takma dişleri açık artırmada 700 bin liraya satıldı

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    2. Dünya SavaşıTakma Diş
    Haberler > Dünya > Winston Churchill'in altın kaplama takma dişleri açık artırmada 700 bin liraya satıldı
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