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    • Sıcaklık 20 dereceye ulaştı! Antalyalılar kendini denizde buldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Akdeniz, Hava Sıcaklığı, Antalya, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya’da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluştu. Sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda kişi kendini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı.

    Türkiye’nin doğu illeri soğuk ve karlı hava ile mücadele ederken turizm kenti Antalya’da sıcaklık 20 dereceleri buldu. Hafta sonuyla birlikte yerli yabancı birçok kişi sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de ziyaretçi akınına uğradı. 

     

    AKDENİZ'İN MAVİ SULARINDA KULAÇ ATTILAR


    Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye ulaşmasıyla birlikte bir çok kişinin Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı. Gençler ise falezlerin alt noktasında bulunan kayalık alandan atlayışlar gerçekleştirdi. Kürek sörfü yapan sporseverler ise falezler boyunca Akdeniz’in mavi sularında kürek çekti. Sahildeki yoğunluk ve sporcuların kürek etkinliği dron ile de görüntülendi.

    Sıcaklık 20 dereceye ulaştı! Antalyalılar kendini denizde buldu

    "YAZ KIŞ DENİZE GELİRİM"

    Natali Arslanoğlu, “8 yıldır Antalya’da yaşıyorum. Kış ayında bile burada yaz mevsimini yaşama fırsatımız var. Antalya’da karma bir kültür var, ikliminden dolayı insanları sıcak. Türkiye’nin her yerin de kar var. Antalya’da yaşayanlar için bu da büyük bir şans. Ayrıca lisanslı sporcuyum” dedi. 77 yaşındaki Cuma Kaygusuz, “Yaz kış denize gelirim. Bu hava benim için çok güzel. Deniz dışarıdan daha sıcak. Antalya’nın iklimi cennet gibi, 50 yıldır burada yaşıyorum. Yaz kış yüzmek sağlık açısından da bizlere iyi geliyor” diye konuştu.

    Sıcaklık 20 dereceye ulaştı! Antalyalılar kendini denizde buldu

     

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AkdenizHava SıcaklığıAntalya
    Haberler > Yaşam > Sıcaklık 20 dereceye ulaştı! Antalyalılar kendini denizde buldu
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