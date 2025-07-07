Sıcaklıklar rekor kıracak: Meteoroloji o günü işaret etti! Gölge bile serinletmeyecek

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece üstünde olacak. Sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken 'çarşamba' gününün en sıcak gün olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.