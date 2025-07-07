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Sıcaklıklar rekor kıracak: Meteoroloji o günü işaret etti! Gölge bile serinletmeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece üstünde olacak. Sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken 'çarşamba' gününün en sıcak gün olması bekleniyor.

Sıcaklıklar rekor kıracak: Meteoroloji o günü işaret etti! Gölge bile serinletmeyecek - 1. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar rekor kıracak: Meteoroloji o günü işaret etti! Gölge bile serinletmeyecek - 2. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar rekor kıracak: Meteoroloji o günü işaret etti! Gölge bile serinletmeyecek - 3. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar rekor kıracak: Meteoroloji o günü işaret etti! Gölge bile serinletmeyecek - 4. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sıcaklıklar rekor kıracak: Meteoroloji o günü işaret etti! Gölge bile serinletmeyecek - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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