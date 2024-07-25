Sıcaktan bunalanlar bu haberi bekliyordu! Meteoroloji 14 kenti tek tek duyurdu ve uyardı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden soğuk havayı dört gözle bekleyenlere müjde geldi. Kurum 14 il için sarı kodlu uyarı verirken vatandaşlara dikkatli olun çağrısı yaptı. İstanbul'da ise bugün öğle saatlerinde Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yurt geneli günlerdir aşırı sıcak ve nem rekorları ile mücadele ediyor. Serin havayı bekleyenler için güzel haber sonunda geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını yayımladı ve vatandaşlara uyarıda bulundu. Sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ve tedbir alınması gerektiği belirtildi. 14 il için ise sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi, İç Anadolu'nun batı ve güneyi, (Samsun hariç) Batı ve Orta Karadeniz kıyı illeri ve Bolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, İç Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.

14 İLE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 14 şehre sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen iller Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, Mersin, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Uşak olarak sıralandı.

Öte yandan İstanbul Avrupa Yakası'nda da öğle saatlerinde yerel sağanak geçişlerinin olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Trakya'nın kuzeyi, İç Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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