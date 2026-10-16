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Yaşam

Sofralara girecekti! Çürümüş domatesler ve küflü salça zabıtaya takıldı

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Şanlıurfa’da pul biber ve domates salçası üretimi yapılan bir iş yerinde zabıta ekiplerinin denetiminde, yüzlerce kilogram çürümüş domates, küflenmiş salça ve hijyen kurallarına aykırı biber ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken işletmeye ceza kesildi.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) karşısında pul biber ve domates salçası üretimi yapılan bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Sofralara girecekti! Çürümüş domatesler ve küflü salça zabıtaya takıldı
Başlık ResmiSofralara girecekti! Çürümüş domatesler ve küflü salça zabıtaya takıldı

ÇÜRÜMÜŞ DOMATES VE KÜFLÜ SALÇA ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde, salça üretiminde kullanılmak üzere bekletilen yüzlerce kilogram çürümüş domatesin yanı sıra küflenmiş ve kötü koku yayan domates salçası tespit edildi. Pul biber üretiminde kullanılacağı belirlenen, hijyenik olmayan biberler de tespit edildi.

Sofralara girecekti! Çürümüş domatesler ve küflü salça zabıtaya takıldı
Başlık ResmiSofralara girecekti! Çürümüş domatesler ve küflü salça zabıtaya takıldı

Halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek nitelikteki ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletme hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Sofralara girecekti! Çürümüş domatesler ve küflü salça zabıtaya takıldı
Başlık ResmiSofralara girecekti! Çürümüş domatesler ve küflü salça zabıtaya takıldı
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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