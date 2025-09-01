Sözleşmesine güvendi, kabusu yaşadı! Bir ili doyuracak karpuz tarlada kaldı

Olay Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçilik yapan Seçim Gezegen'in başına geldi. Babasından kalma tarlaya domates, mısır ve karpuz eken Gezegen Konyalı bir firmanın kendisiyle iletişime geçmesiyle hayatının kabusunu yaşadı.

Gezegen, bir firmayla şubat ayında karpuz üretimi üzerine sözleşme imzaladı. Sözleşmeye istinaden firma tarafından temin edilen fidelerle 500 dönüme karpuz eken Gezegen, hasat dönemine kadar firmayla tüm süreci sorunsuz yürüttü.

FİYATLAR KÖTÜLEŞTİ SIRRA KADEM BASTI

Firmanın başlarda sorumluluklarını yerine getirdiğini ancak karpuz sezonu açıldığında hasat başladığında Karacabey Ovası'nda fiyatların kötüleştiğini anlatan Gezegen, "Yani dönümü bin lira ila 10 bin lira arasında karpuz satılınca sözleşme yaptığımız Konyalı firma bizden bir miktar karpuzu aldıktan sonra ortadan kayboldu" dedi.

İlgili Haber Kilosu 500 lira! Yurt dışından bile sipariş yağıyor

Firmayı defalarca Karacabey'e çağırdıklarını ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını vurgulayan Gezegen, şöyle konuştu:

"Bize 'Sözleşme fiyatı yüksek karpuz fiyatı da çok düştü' dediler ve sözleşmeye yazılan fiyatların tekrar güncellenmesini istediler. Onu da kabul ettik ona rağmen gelip şu anda bulunduğumuz arazi ile beraber yaklaşık 300 dönüm karpuzumu yerde bıraktılar. Şimdi görüyorsunuz yer gök karpuz.

Bu karpuza yaklaşık 20 gün önce dönümüne 60 bin lira verdi tüccarlar ama sözleşmeli diye satmadık. Bu mal elimizde kaldı. Bugün yarın geliyoruz derken gelmediler ürünüm tarlada heba oldu."

7 LİRADAN ANLAŞMIŞLAR 1 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Sözleşmeli ekim yapmasına rağmen perişan olduğunu dile getiren Gezegen, "Şubat ayında çekirdekli karpuz için kilosu 5 lira, çekirdeksiz karpuz için de 7 liradan anlaştık. Karacabey Ovası'nda fiyatlar çökünce firma bizden malı almak yerine gidip kilogramı 1 liraya 2 liraya mal aldı. Başka çiftçilerden adeta bedavaya mal alıp her gün 60 tır ürün çıkardılar bölgeden." ifadesini kullandı.

3 BİN 500 TON TARLADA KALDI

Londra'da yaşadığını ve restoran işlettiğini belirten Gezegen, şunları söyledi: