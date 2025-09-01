Sözleşmesine güvendi, kabusu yaşadı! Bir ili doyuracak karpuz tarlada kaldı
Bursalı bir çiftçi Konyalı firmayla şubat ayında imzaladığı sözleşmeyle tarlasına 500 dönüm karpuz ekti. Ancak karpuzun fiyatı düşünce firma sırra kadem bastı 3 bin 500 ton karpuz tarlada kaldı. Üretici isyan edip, "Yer gök karpuz. Emeğe saygısızlık alın terine saygısızlık. 3 bin 500 ton yani bir ili doyurur" sözleriyle Bakanlıktan yardım istedi.
Olay Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçilik yapan Seçim Gezegen'in başına geldi. Babasından kalma tarlaya domates, mısır ve karpuz eken Gezegen Konyalı bir firmanın kendisiyle iletişime geçmesiyle hayatının kabusunu yaşadı.
Gezegen, bir firmayla şubat ayında karpuz üretimi üzerine sözleşme imzaladı. Sözleşmeye istinaden firma tarafından temin edilen fidelerle 500 dönüme karpuz eken Gezegen, hasat dönemine kadar firmayla tüm süreci sorunsuz yürüttü.
FİYATLAR KÖTÜLEŞTİ SIRRA KADEM BASTI
Firmanın başlarda sorumluluklarını yerine getirdiğini ancak karpuz sezonu açıldığında hasat başladığında Karacabey Ovası'nda fiyatların kötüleştiğini anlatan Gezegen, "Yani dönümü bin lira ila 10 bin lira arasında karpuz satılınca sözleşme yaptığımız Konyalı firma bizden bir miktar karpuzu aldıktan sonra ortadan kayboldu" dedi.
Firmayı defalarca Karacabey'e çağırdıklarını ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını vurgulayan Gezegen, şöyle konuştu:
"Bize 'Sözleşme fiyatı yüksek karpuz fiyatı da çok düştü' dediler ve sözleşmeye yazılan fiyatların tekrar güncellenmesini istediler. Onu da kabul ettik ona rağmen gelip şu anda bulunduğumuz arazi ile beraber yaklaşık 300 dönüm karpuzumu yerde bıraktılar. Şimdi görüyorsunuz yer gök karpuz.
Bu karpuza yaklaşık 20 gün önce dönümüne 60 bin lira verdi tüccarlar ama sözleşmeli diye satmadık. Bu mal elimizde kaldı. Bugün yarın geliyoruz derken gelmediler ürünüm tarlada heba oldu."
7 LİRADAN ANLAŞMIŞLAR 1 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ
Sözleşmeli ekim yapmasına rağmen perişan olduğunu dile getiren Gezegen, "Şubat ayında çekirdekli karpuz için kilosu 5 lira, çekirdeksiz karpuz için de 7 liradan anlaştık. Karacabey Ovası'nda fiyatlar çökünce firma bizden malı almak yerine gidip kilogramı 1 liraya 2 liraya mal aldı. Başka çiftçilerden adeta bedavaya mal alıp her gün 60 tır ürün çıkardılar bölgeden." ifadesini kullandı.
3 BİN 500 TON TARLADA KALDI
Londra'da yaşadığını ve restoran işlettiğini belirten Gezegen, şunları söyledi:
"Baba toprağına sahip çıkalım diye gelip ekim yaptık zarar ettik. Yaklaşık bin 300 ton ürünümü aldılar gerisi kaldı. Arazimden aldıkları tırların fişlerini de bana vermiyorlar. Yani firmada inanılmaz bir işgüzarlık var. Daha sonra öğrendim Karacabey'de birçok çiftçiyi benzer şekilde mağdur etmişler.
Emeğe saygısızlık alın terine saygısızlık. 3 bin 500 ton yani bir ili doyurur. Türkiye'de küçük bir ilin karpuz ihtiyacını 3 bin 500 tonla karşılarız ama tarlada kaldı"