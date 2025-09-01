Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sözleşmesine güvendi, kabusu yaşadı! Bir ili doyuracak karpuz tarlada kaldı

Sözleşmesine güvendi, kabusu yaşadı! Bir ili doyuracak karpuz tarlada kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sözleşmesine güvendi, kabusu yaşadı! Bir ili doyuracak karpuz tarlada kaldı
Tarım, Çiftçi, Konya, Bursa, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursalı bir çiftçi Konyalı firmayla şubat ayında imzaladığı sözleşmeyle tarlasına 500 dönüm karpuz ekti. Ancak karpuzun fiyatı düşünce firma sırra kadem bastı 3 bin 500 ton karpuz tarlada kaldı. Üretici isyan edip, "Yer gök karpuz. Emeğe saygısızlık alın terine saygısızlık. 3 bin 500 ton yani bir ili doyurur" sözleriyle Bakanlıktan yardım istedi.

Olay Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçilik yapan Seçim Gezegen'in başına geldi. Babasından kalma tarlaya domates, mısır ve karpuz eken Gezegen Konyalı bir firmanın kendisiyle iletişime geçmesiyle hayatının kabusunu yaşadı. 

Gezegen, bir firmayla şubat ayında karpuz üretimi üzerine sözleşme imzaladı. Sözleşmeye istinaden firma tarafından temin edilen fidelerle 500 dönüme karpuz eken Gezegen, hasat dönemine kadar firmayla tüm süreci sorunsuz yürüttü.

Sözleşmesine güvendi, kabusu yaşadı! Bir ili doyuracak karpuz tarlada kaldı - 1. Resim

FİYATLAR KÖTÜLEŞTİ SIRRA KADEM BASTI

Firmanın başlarda sorumluluklarını yerine getirdiğini ancak karpuz sezonu açıldığında hasat başladığında Karacabey Ovası'nda fiyatların kötüleştiğini anlatan Gezegen, "Yani dönümü bin lira ila 10 bin lira arasında karpuz satılınca sözleşme yaptığımız Konyalı firma bizden bir miktar karpuzu aldıktan sonra ortadan kayboldu" dedi.

Firmayı defalarca Karacabey'e çağırdıklarını ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını vurgulayan Gezegen, şöyle konuştu:

"Bize 'Sözleşme fiyatı yüksek karpuz fiyatı da çok düştü' dediler ve sözleşmeye yazılan fiyatların tekrar güncellenmesini istediler. Onu da kabul ettik ona rağmen gelip şu anda bulunduğumuz arazi ile beraber yaklaşık 300 dönüm karpuzumu yerde bıraktılar. Şimdi görüyorsunuz yer gök karpuz.

Sözleşmesine güvendi, kabusu yaşadı! Bir ili doyuracak karpuz tarlada kaldı - 2. Resim

Bu karpuza yaklaşık 20 gün önce dönümüne 60 bin lira verdi tüccarlar ama sözleşmeli diye satmadık. Bu mal elimizde kaldı. Bugün yarın geliyoruz derken gelmediler ürünüm tarlada heba oldu."

7 LİRADAN ANLAŞMIŞLAR 1 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Sözleşmeli ekim yapmasına rağmen perişan olduğunu dile getiren Gezegen, "Şubat ayında çekirdekli karpuz için kilosu 5 lira, çekirdeksiz karpuz için de 7 liradan anlaştık. Karacabey Ovası'nda fiyatlar çökünce firma bizden malı almak yerine gidip kilogramı 1 liraya 2 liraya mal aldı. Başka çiftçilerden adeta bedavaya mal alıp her gün 60 tır ürün çıkardılar bölgeden." ifadesini kullandı.

Sözleşmesine güvendi, kabusu yaşadı! Bir ili doyuracak karpuz tarlada kaldı - 3. Resim

3 BİN 500 TON TARLADA KALDI

Londra'da yaşadığını ve restoran işlettiğini belirten Gezegen, şunları söyledi:

"Baba toprağına sahip çıkalım diye gelip ekim yaptık zarar ettik. Yaklaşık bin 300 ton ürünümü aldılar gerisi kaldı. Arazimden aldıkları tırların fişlerini de bana vermiyorlar. Yani firmada inanılmaz bir işgüzarlık var. Daha sonra öğrendim Karacabey'de birçok çiftçiyi benzer şekilde mağdur etmişler.

Emeğe saygısızlık alın terine saygısızlık. 3 bin 500 ton yani bir ili doyurur. Türkiye'de küçük bir ilin karpuz ihtiyacını 3 bin 500 tonla karşılarız ama tarlada kaldı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu dükkana giren ferahlıyor! Müşterinin dikkatini böyle çekti... Görenler hem hayret etti hem sıraya girdiÇalışanlar dikkat! İş arkadaşını görmezden geldi: Rekor tazminat ödeyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düğünde davetliler şoke oldu! Damada 250 bin liralık Hint horozu hediye edildi - YaşamÇantada getirdiler! Değeri 250 bin liraBu dükkana giren ferahlıyor! Müşterinin dikkatini böyle çekti... Görenler hem hayret etti hem sıraya girdi - YaşamMüşteri kuyruk oldu: Buraya giren ferahlıyorMars'ın içinde ne olduğu açıklandı! Derinlerdeki sır ne? - YaşamMars'ın içinde ne olduğu açıklandı!Kadıköy'deki yangında ilginç manzara! Her yer yandı, Türk bayrağına bir şey olmadı - YaşamHer yer yandı, Türk bayrağına bir şey olmadıBayraktar TB2'nin birebir aynısını yaptılar! 100 bin TL maliyetle 30 günde tamamladılar - YaşamBayraktar TB2'nin birebir aynısını yaptılar!TEM Otoyolu'nda bakım çalışmaları başlıyor! İstanbul yönü trafiğe kapatılacak - YaşamOtoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılacak
Sonraki Haber Yükleniyor...