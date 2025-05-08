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Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü! 9 evi su aldı, araç camları kırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol çalışmaları sırasında su borusu bomba gibi patladı. Patlamanın ardında çevrede bulunan site savaş alanına döndü. Site içinde bulunan 9 ev zarar görürken, bir aracın camı kırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama, dehşet dolu anlara sahne oldu.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında yürütülen onarım çalışması sırasında büyük bir gürültüyle patlayan hat, tonlarca suyu ve taş parçalarını metrelerce yukarı fırlattı.

Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü! 9 evi su aldı, araç camları kırıldı - 1. Resim

9 EV SU ALDI, ÇEVRE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlamanın etkisiyle su ve molozlar, hattın hemen yanında bulunan bir siteye ulaştı. Site içerisinde bulunan 9 ev su alırken, bahçelerde ciddi hasar oluştu. Patlamayla birlikte 1 otomobilin arka camı kırılırken, bir diğer aracın ön camında hasar meydana geldi.

Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü! 9 evi su aldı, araç camları kırıldı - 2. Resim

Olay sırasında bölgede çalışma yapan işçiler canlarını son anda kurtarırken, caddeden denize doğru akan tonlarca su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Facianın eşiğinden dönülen anlar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, hasarın boyutunu tespit ederek onarım çalışmalarına başladı.

Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü! 9 evi su aldı, araç camları kırıldı - 3. Resim

Patlamaya tanık olan site sakinlerinden Büşra Kaptan, "Büyük bir gürültüyle irkildik. Sanki deprem oldu sandık. Site içinde her yer mahvoldu" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü! 9 evi su aldı, araç camları kırıldı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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