Tarihi üç bin yıl öncesine dayanıyor! 'Döverek' hazırlıyorlar

Amasya’nın Merzifon ilçesinde tarihi üç bin yıl öncesine dayanan keşkek, çömlekte tahta kaşıkla dövülerek hazırlanıyor. Sakız kıvamına gelene kadar dövülen keşkek, damaklarda unutulmaz bir tat da bırakıyor.

Merzifon keşkeği, genelde bayram sabahlarında, düğünlerde ve özel misafirlere ikram ediliyor. Büyükbaş hayvan, ördek ya da kaz eti, nohut, yarma ve tereyağı da katılarak taş fırınlarda yaklaşık 12 saat odun ateşinde pişirilen keşkek, ahşap kaşıkla çırpılarak bütün ürünleri ezilip lapa haline getiriliyor. Üzerine tereyağlı salça sos ilave edilip sıcak ikram edilmesi de bu yemeğin ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor.

FESTİVALDE İKRAM EDİLDİ

Merzifon Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğiyle ilki gerçekleştirilen Merzifon 1. Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali’nde ziyaretçilere ikram edilen keşkek, lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bıraktı.

DÖVÜLEREK YAPILIYOR

Yemeğin hazırlanırken durumunun 'Keşkeği dövdün mü?' şeklinde sorulduğunu anlatıp çömlekteki keşkeği tahta kaşıkla dakikalar boyunca hafif dokunuşlarla ezdiklerini anlatan Ülkü Kayaoğlu, "Bu yemek dövülerek yapılıyor. Çömlekteki keşkeğimizi sakız kıvamına gelene kadar dövüyoruz" ifadelerini kullandı.

TARİHİ ÜÇ BİN YILLIK

Tarihi üç bin yıl öncesine Hititler dönemine kadar dayanan keşkeğin krallara da ikram edildiği rivayet ediliyor.