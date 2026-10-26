Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Kerim Erişmiş, yeğeninin tavsiyesi üzerine 2 yıl önce market işletmeciliğini bırakarak safran üretimine başladı. Kilogramı 900-950 bin TL arasında satılan safranı 200 metrekarelik alanda yetiştirmeye başlayan Erişmiş, üretim alanını 2 dönüme çıkardı. Bir dönümde 200-300 gram safran aldıklarını dile getiren Erişmiş, "Bu işi yapmak isteyen kim varsa yardımcı olurum." şeklinde konuştu.

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Dünyanın en değerli baharatları arasında yer alan safran, Yüksekova’da da üreticilerin ilgisini çekmeye başladı. İlçede yaşayan 4 çocuk babası Kerim Erişmiş, meyve ağaçları yetiştirmek amacıyla aldığı tarlada, yeğeninin önerisiyle safran üretimine yöneldi. İlk denemesinde başarılı sonuç alan Erişmiş, bu yıl üretimini büyüterek daha geniş bir alanda ekim yapmaya başladı.

Tavsiye üzerine ekti, hayatı değişti! Kilosunu 950 bin TL’den satıyor: Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor

2 DÖNÜME 120 KİLODAN FAZLA SOĞAN DİKTİ

Safranı gıda, kozmetik, boya ve ilaç gibi birçok alanda kullanıldığı için yetiştirmeye karar veren Erişmiş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı 20 kilogram safran soğanı desteğiyle Yoncalık Mahallesi'nde 200 metrekare alanda üretime başladı. Ürünün yörenin iklim koşullarına uyum sağladığını gören ve ilk hasadında başarılı olan Erişmiş, bu yıl alanı genişleterek 2 dönüm araziye 120 kilogram safran soğanı ekti.

Tavsiye üzerine ekti, hayatı değişti! Kilosunu 950 bin TL’den satıyor: Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor

BİR TAVSİYEYLE BAŞLADI

Bir taraftan çiçek açanların hasadını yapan, bir taraftan da ekim işlemine devam eden Erişmiş, safran üretimini artırıp hem çiftçilere örnek olmayı hem de bölgenin üretim çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyor. Erişmiş, meyve ağaçları dikmek için tarla satın aldığını fakat öğretmen olan yeğeninin tavsiyesi üzerine safran üretimine başladığını söyledi.

Tavsiye üzerine ekti, hayatı değişti! Kilosunu 950 bin TL’den satıyor: Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor

İlk yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı soğanlarla deneme amaçlı üretime başladığını belirten Erişmiş, "Aldığımız soğanları geçen sene ektik. Hasat yaptık. Çocuklarımın desteğiyle bu sene de 100 kilogram safran soğanı aldım. Elimde kalanlarla birlikte 120 kilo soğanı iki dönüm araziye ektim. Ekimimiz devam ediyor. Bu sene belki fazla çiçek vermez çünkü soğanlar çoğalıyor. Bu şekilde hem soğanlar artacak hem de ürün alacağız. Ekim ile hasat arasında 15 gün fark var." diye konuştu.

Tavsiye üzerine ekti, hayatı değişti! Kilosunu 950 bin TL’den satıyor: Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor

"KİLOSU 900-950 BİN TL ARASINDA"

Erişmiş, şunları kaydetti:

"Geçen sene 200 metrekarede ekim yaptım. Bu sene 2 dönüme çıkardım. Hassas bir bitki. Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor, çiçeğinden, poleninden, safranından ve yumrusundan. O nedenle fiyatı çok yüksek. Bu işin hiçbir makinesi yok. Tüm aşamaları elle yapılıyor. Sadece ekimden önce traktörle tarla sürülüyor. Çapayla toprağı yumuşatıyoruz. Sonra oluklar oluşturup safran soğanlarını yerleştiriyoruz. Türkiye'de kilogramı 900-950 bin liraya satılıyor."

Tavsiye üzerine ekti, hayatı değişti! Kilosunu 950 bin TL’den satıyor: Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor

"KİM İSTERSE YARDIMCI OLURUM"

Bir dönümde 200-300 gram safran aldıklarını dile getiren Erişmiş, "Bu işi yapmak isteyen kim varsa yardımcı olurum. Güzel bir iş. Daha önce ilçe merkezinde esnaftım. Bıraktıktan sonra bu işe girdim. Çok zevkli bir iş. Bir çiçeği gördüğünde, kokusunu aldığında her şeyi unutuyorsun." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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