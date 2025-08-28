Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Termometre 49'u gösterdi! Ağustos sonunda sıcaklık zirve yaptı

Termometre 49'u gösterdi! Ağustos sonunda sıcaklık zirve yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çamur, Türkiye, Ağustos, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar en çok Güneydoğu Anadolu'yu etkiledi. Şanlıurfa'da hissedilen sıcaklık 49 dereceye kadar çıktı.

Ağustos ayının son günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde ve üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün ise sıcaklığın en çok hissedildiği il Şanlıurfa oldu.

Termometre 49'u gösterdi! Ağustos sonunda sıcaklık zirve yaptı - 1. Resim

GÖLGELERDE SERİNLEDİLER

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 49 dereceyi gösterirken, kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ukrayna’dan Rusya’ya büyük misilleme Voronezh üssü yerle bir olduYüksek hızlı trende kriz! Kedisi miyavladığı için 5 bin 500 TL ceza ödedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıbrıs'tan Afyonkarahisar'a kardeşlik köprüsü: 50 genç tarihî alanlarda - YaşamKıbrıs'tan Afyonkarahisar'a kardeşlik köprüsü: 50 genç tarihî alanlardaÖğle yemeği için aldığı ekmekten çıkan şoke etti! "Neredeyse dişimi kıracaktı" - YaşamAldığı ekmekten çıkan şoke etti!190 metre uzunluğunda! Bodrum'a demir attı - Yaşam190 metre uzunluğunda! Bodrum'a demir attıHavuzlu villada eşek besleyen aile! Sahiplendikleri hayvanları görenler hayret ediyor - YaşamHavuzlu villada eşek besleyen aile! Sahiplendikleri hayvanları görenler hayret ediyorAlzheimer hastası Naciye Akdağ’dan 2 gündür haber yok! Ekipler harekete geçti - YaşamAlzheimer hastası Naciye Akdağ’dan 2 gündür haber yok! Ekipler harekete geçti1 günlük işi 1 saatte yapıyorlar! Karadenizli çiftçinin derdine dronlu çözüm - YaşamKaradenizli çiftçinin derdine dronlu çözüm
Sonraki Haber Yükleniyor...