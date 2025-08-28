Termometre 49'u gösterdi! Ağustos sonunda sıcaklık zirve yaptı

İlgili Haber Sıcak hava dönüyor! Termometreler 42 dereceye dayanacak GÖLGELERDE SERİNLEDİLER Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 49 dereceyi gösterirken, kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Ağustos ayının son günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde ve üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün ise sıcaklığın en çok hissedildiği iloldu.