Trafik magandası bıçak çekti, dehşet saçtı! "Seni ikiye bölerim"

Ümraniye'de trafikte tartıştığı motosikletli gence bıçak çeken otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs adeta dehşet saçtı.

İstanbul Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, trafikte bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı.

Motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğunu gören ikili, gencin yanına gelerek küfretmeye başladı. Bu sırada yanında bulunan şahıs da bıçak çekerek motosikletli genci ‘Seni ikiye bölerim' diyerek tehdit etti. Motosiklete vuran saldırgan, motosikletlinin de üzerine yürüdü.

O ANLAR KAMERADA

O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansırken, kavga ise çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.