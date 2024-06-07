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Sakarya'da Tır yolcu otobüsüne çarptı! Yaralılar var, trafik durma noktasına geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya&#039;da Tır yolcu otobüsüne çarptı! Yaralılar var, trafik durma noktasına geldi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da emniyet şeridinde park halindeki yolcu otobüsüne tır çarptı! Trafiğin durma noktasına geldiği kazada 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde tırın, emniyet şeridinde park halindeki yolcu otobüsüne çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza sebebiyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sakarya'da Tır yolcu otobüsüne çarptı! Yaralılar var, trafik durma noktasına geldi - 1. Resim

Adapazarı Gişeler mevki Ankara istikametinde meydana gelen kazada, E.G. idaresindeki 31 P 0429 plakalı Mercedes marka tır, emniyet şeridinde park halinde duran M.G. idaresindeki 34 CTF 298 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsüne arkadan çarptı.Sakarya'da Tır yolcu otobüsüne çarptı! Yaralılar var, trafik durma noktasına geldi - 2. Resim

Kazada 3 yolcu yaralanırken otoyolun Ankara istikametindeki trafik durma noktasına geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sakarya'da Tır yolcu otobüsüne çarptı! Yaralılar var, trafik durma noktasına geldi - 3. Resim

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyol havadan da görüntülendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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