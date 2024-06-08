Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Haziran 2024 09:56 - Güncelleme: 8 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,5 olarak belirledi.