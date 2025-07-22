Türkiye yanıp kavrulacak: Sıcaklıklar Arabistan'ı sollayacak! O kentimiz 46 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin 12 derece üstünde olmaya devam edeceğini açıkladı. Kritik 72 saate girilirken çok sayıda kentin Arabistan'dan bile sıcak olması bekleniyor. Öyle ki cumartesi günü Diyarbakır'da sıcaklığın 46 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Termometreler Manisa’da 42, Diyarbakır’da 43, Balıkesir ve Edirne’de 40 dereceyi gösteriyor. İstanbul 35, Ankara 35, İzmir 39 dereceyle mücadele ediyor. Meteoroloji, bu sıcaklıkların 3 gün daha etkili olacağını duyurdu.

Diyarbakır, Manisa ve Balıkesir gibi şehirler ise Suudi Arabistan’ı bile geride bırakacak.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.