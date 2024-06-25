Türkiye'den bir şehir daha standartları yakaladı! Antalya "Cittaslow" ağına dahil oldu

Antalya 33 ülkeden 291 üye şehri bulunan Cittaslow ağına katılma başarısı gösterdi. Bu üyelik şehrin gelişmesine katkı sağlayacak ve uluslararası iş birliklerinin artmasına imkan tanıyacak. Uluslararası alanda tabiat dostu bir şehir olarak tanınmasına da imkan sağlanacak.

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2024 Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu, 20-23 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Citt Sant'Angelo şehrinde gerçekleştirildi.

Genel kurul, dünya genelindeki Cittaslow üyesi şehirlerin temsilcilerini, belediye başkanlarını, yerel yönetim yetkililerini ve topluluk liderlerini bir araya getirdi.

Bu yılki genel kurul, Cittaslow Uluslararası Ağı üyelerini, Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarındaki çeşitli Cittaslow ilçelerinde üst düzey temsilcileri ve kentsel planlama ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında önemli isimleri ağırladı.

Toplantıya 30 farklı ülkeden 200'den fazla delege katıldı. Genel kurulda sürdürülebilir kentsel gelişim, kültürel miras ve turizm, toplum katılımı, çevrecilik teşebbüsleri ve ekonomik sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

7 FARKLI KRİTER

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ağa dahil olma konusunda bir süreden beri sürdürdüğü çalışmalar da olumlu sonuç verdi.

Altyapı politikaları, çevre politikaları, kentsel yaşam kalitesi politikaları, tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara ilişkin politikalar, sosyal uyum, ortaklıklar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar gibi kriterlere uyan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024 Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu'nda Cittaslow üyeliğine kabul edildi.

SERTİFİKA VE BAYRAK VERİLDİ

Toplantıya katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı, Cittaslow Metropolis Sertifikası ve bayrağını aldı.

Atasoy, bunun bir başlangıç olduğunu, birlikte çok daha güzel işler başaracaklarına inandıklarını söyledi. Atasoy, “Başkanımız Muhittin Böcek'in doğaya, çevreye, yerel değerlere verdiği önemin göstergesi olarak hayata geçirdiğimiz çalışmaların bir bir sonuç vermesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cittaslow ağına dahil olması, Antalya'nın dünya çapındaki önemli metropoller arasında yer almasına da katkı sunacak.

FİNİKE BELEDİYESİ'NE ÖDÜL

İtalya'da gerçekleştirilen toplantıda, Cittaslow Ağı üyesi Finike Belediyesi de sosyal dayanışma kapsamında “Yalnız Değilsin” başlıklı proje ile ödüle layık görüldü.

Bu ödül, Finike'nin toplumun her kesimine hitap eden ve kapsayıcı projeler geliştirme konusundaki kararlılığını ve başarısını tescil etmiş oldu. Finike Belediyesi'nin aldığı bu ödül, sadece yerel yönetimlerin değil, aynı zamanda yerel toplulukların da sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma konusundaki katkılarının uluslararası düzeyde takdir edildiğinin bir göstergesi oldu.