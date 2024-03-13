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Haberler > Kültür - Sanat > Türkiye'de bu ünvanlara sahip olan ilk ve tek şehir oldu! Safranbolu artık sakin şehirler ağında

Türkiye'de bu ünvanlara sahip olan ilk ve tek şehir oldu! Safranbolu artık sakin şehirler ağında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi sakin şehirler ağına (Cittaslow) dahil edildiği açıklandı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından yapılan açıklamada UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ilçenin korunan tarihi ve kültürel dokusu tescillenmiş oldu.

Safranbolu Belediyesinin girişimleri ile ilçenin uluslararası mecralardaki tanınırlığı ve farkındalığını artırmak amacıyla yapılan çalışmalar sonrasında 4 Mart 2023'te Cittaslow hareketine dahil olmak için yapılan başvuru kabul edildi.

Böylece Safranbolu kent ölçeğinde korunan hem UNESCO hem de Cittaslow'a dahil olan tek ilçe olma unvanı kazandı.

Türkiye'de bu ünvanlara sahip olan ilk ve tek şehir oldu! Safranbolu artık sakin şehirler ağında - 1. Resim

İtalya'da kurulan uluslararası bir belediyeler birliği olan Cittaslow ünvanı hakkında basın mensupları ile bir araya gelen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

“Safranbolu hepinizin bildiği gibi UNESCO Dünya Miras Listesine 1994 yılında alındı. Çok özel bir kent. Yeni aldığımız bir habere göre ki, yaklaşık bir senedir bununla ilgili çalışmalarımızı sürüyorduk. İlk İtalya’da kurulan ve yavaş şehir anlamına gelen Cittaslow ağına Safranbolu dahil edilmiş oldu.

Bu birliğe üye olmak isteyen kentlerin üye olabilmeleri için, birliğin belirlediği kriterlere uygun olması gerekiyor. Bu kriterler üzerinden değerlendirmenin yapılması gerekiyor ve Cittaslow felsefesine uygunluğu denetleniyor. Kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan kentlerin birbirine benzemesine engel olmak. Yani özel kentler olmak.

Türkiye'de bu ünvanlara sahip olan ilk ve tek şehir oldu! Safranbolu artık sakin şehirler ağında - 2. Resim

Her kentin kendi kimliğinin olması. Biz de Safranbolu gibi tarihi bir kent olarak bu kriterlerin birçoğunu yerine getirdiğimiz için komiteden aldığımız puan neticesinde bu ağa dahil edilmeye hak kazandık.

2023 yılında başladığımız bu çalışmalar geçtiğimiz günlerde de sertifika davet mektubu ile sona yaklaşmış oldu. 23 Mart’ta Brüksel’de yapılacak olan sertifika törenine giderek bu gururu Safranbolu'muza ve ülkemize kazandırmış olacağız" 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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