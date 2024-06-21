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'Sakin şehir'de ziyaretçi patlaması! Nüfusunun 10 katı akın etti: ABD'den sonra ikinci sırada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin doğa sporlarının başkenti, Türkiye'nin etkileyici yerlerinden eski adı ‘Eğin' olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor. Kemaliye'yi cazibe merkezi haline getiren en önemli yerlerden biri ise dünyanın en zorlu yolu ve Amerika’daki Büyük Kanyon ile yarışacak büyüklükteki 'Karanlık Kanyon.'

'Sakin şehir' anlamına gelen 'cittaslow' ağına alınan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, birçok medeniyete ev sahipliği yaparak milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ile kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de misafirlerini ağırlıyor.

Geçmişi milattan önce (M.Ö) 3 binli yıllara dayanan dünyaca ünlü Karanlık Kanyonun yanı başındaki Kemaliye'de (Eğin) Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı hüküm sürdü.

'Sakin şehir'de ziyaretçi patlaması! Nüfusunun 10 katı akın etti: ABD'den sonra ikinci sırada - 1. Resim

Tarihte "cennet gibi güzel bahçe" anlamına gelen Eğin ismi, ilçe sakinlerinin Kurtuluş Savaşı'na verdikleri destekten ötürü Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendi isminden esinlenilerek Kemaliye olarak değiştirildi.

Erzincan'a 194 kilometre uzaklıkta; doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunan Kemaliye, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. 5 bin nüfuslu ilçeyi yaz aylarında yerli ve yabancı olmak üzere 50 bine yakın turist ziyaret ediyor.

'Sakin şehir'de ziyaretçi patlaması! Nüfusunun 10 katı akın etti: ABD'den sonra ikinci sırada - 2. Resim

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER ARASINDA

Yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda, nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar ulaşan, bu haliyle dünyadaki ilk 5 derin kanyon arasında yer alan Karanlık Kanyonuyla, büyüklü küçüklü 38 tünelden oluşan ve dünyadaki “Tehlikeli Yollar” kategorisinde bulunan, sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yoluyla, Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeren ilçe merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisiyle ve daha pek çok doğal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Erzincan'ın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden birisi olarak belirtiliyor.

'Sakin şehir'de ziyaretçi patlaması! Nüfusunun 10 katı akın etti: ABD'den sonra ikinci sırada - 3. Resim

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye, son zamanlarda dizi ve reklam filmi çekimlerine de ev sahipliği yapmaya başladı.

'Sakin şehir'de ziyaretçi patlaması! Nüfusunun 10 katı akın etti: ABD'den sonra ikinci sırada - 4. Resim

ABD'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA

Kemaliye, Erzincan'ın dokuz ilçesinden en ünlü olanı. Erzincan'ın incisi olarak tanımlanıyor. Kemaliye'de dünyanın en zorlu yolu ve Amerika'daki Büyük Kanyon'dan sonra dünyadaki en büyük ikinci kanyon yer alıyor. Türkiye'de bir ilk olarak Kemaliye Karanlık Kanyonda gerçekleşen ve adrenalin tutkunlarının nefesini kesen base jump atlayışları 2009 - 2024 yılları arasında aralıksız her yıl uluslararası boyutta dünyanın her bölgesinden sporcuların katılımlarıyla gerçekleştiriliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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