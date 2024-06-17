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Tatilcilerin akın ettiği Kuşadası'nın nüfusu 1 milyonu geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'nın gelmesi ve okulların bitmesiyle tatil yerlerine akın başladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinin nüfusu 2 günde 1 milyona çıktı. İlçedeki konaklama tesislerinde yüzde 90'ının üzerinde doluluk oranına ulaşıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. Kent girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, bayram tatilinin başladığı 14 Haziran'dan bayramın ikinci gününe kadar ilçeye 111 bin 499 aracın giriş yaptığı bildirildi. Nüfusu 1 milyonu aşan kentte güneşli havayı fırsat bilenler plajları ve mesire alanlarını doldurdu.

KUŞADASI'NDA OTELLER DOLDU

Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerle doldu. Yazlıkçılar ve günübirlik tatil için gelenlerin daha çok olduğu ilçenin özellikle İzmir yönünden girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlçedeki konaklama tesislerinde yüzde 90'ının üzerinde doluluk oranına ulaşıldı.

Tatilcilerin akın ettiği ettiği Kuşadası'nın nüfusu 1 milyonu geçti - 1. Resim

Kentin 133 bin 177 olan resmi nüfusu 1 milyonu aştı. İlçede güneşli havayı fırsat bilenler başta Kadınlar Denizi, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Sevgi Plajı ve mesire alanları olmak üzere sahilleri doldurdu.

Bayram dolayısıyla kent en hareketli günlerini yaşarken restoran ve kafeteryalardaki yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü. Kurban Bayrami tatilinin başladığı 14 Haziran Cuma'dan ikinci güne kadar ilçeye 111 bin 499 aracın giriş yaptığı bildirildi.

Tatilcilerin akın ettiği ettiği Kuşadası'nın nüfusu 1 milyonu geçti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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