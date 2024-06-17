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Çeşme'de nüfus 1 milyona dayandı! Ilıca Plajı'nda havlu atacak yer kalmadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayram tatilini fırsat bilen yüz binlerce kişi Çeşme'ye akın etti. Dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda havlu atacak yer kalmadı. İlçenin nüfusu ise 1 milyona dayandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle beraber yüzbinlerce kişi, soluğu yine İzmir Çeşme'de aldı. İlçenin nüfusu bayramın ikinci günü itibariyle 1 milyona dayanırken, otellerde doluluk oranı ise yüzde 90'ı aştı. Türkiye'nin farklı illerinden İzmir Çeşme'ye gelen vatandaşlar, Alaçatı gişelerinde de metrelerce yoğunluk oluşturdu. İlçede hem polis hemde jandarma, ek tedbirlerle tatilcilerin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için önlem aldı.

Çeşme'de nüfus 1 milyona dayandı! Ilıca Plajı'nda havlu atacak yer kalmadı - 1. Resim

TATİLCİLER ILICA PLAJI'NA AKIN ETTİ

Öte yandan dünyaca ünlü Ilıca Plajı, tatilcilerin akınına uğradı. Plajda, iğne atılsa yere düşmeyecek bir kalabalık oluşurken, vatandaşlar bunaltıcı sıcakta kendini serin sulara bırakarak denizin ve tatilin keyfini çıkardı. Dolup taşan plajdaki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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