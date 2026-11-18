Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin devreye alınmasıyla Kızılırmak Nehri'nde su seviyesinin aniden yükselebileceğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Vatandaşlardan, nehir kıyıları, adacıklar ve köprü çevrelerinden uzak durmaları istendi.

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Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınması nedeniyle Kızılırmak Nehri ile barajların mansabında kalan kesimlerde su seviyesinin ani ve hızlı şekilde yükselebileceği uyarısında bulundu.

NEHİR KIYILARI VE ADACIKLARDAN UZAK DURUN

Can güvenliği açısından vatandaşların nehir kıyılarından, su yatağındaki adacıklardan, baraj göllerinden ve köprü çevrelerinden uzak durmaları istendi.

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VATANDAŞLARA UYARILAR YAPILDI

Balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri için nehre yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca hayvanların nehir kıyılarında otlatılmaması, sulama amacıyla bu bölgelere götürülmemesi ve tarımsal faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunulmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kırıkkale Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKırıkkale

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