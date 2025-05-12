Ücretsiz olduğunu duyan meydana akın etti! Bizzat belediye başkanı dağıttı

Kırıkkale'de vatandaşlara ücretsiz 200 bin sebze fidesi dağıtıldı. Dağıtım saatinden önce meydana akın eden vatandaşlar, üç ayrı dağıtım standında uzun kuyruklar oluşturdu. Dağıtım stantlarının birinde Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, diğer stantlarda ise Belediye Başkan Yardımcıları Recep Sefer ve Ömer Elidemir vatandaşlara fide dağıtımı yaptı.

Kırıkkale Belediyesi, yerli üretimi desteklemek amacıyla ata tohumlarından ürettiği 200 bin sebze fidesini Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Belediyeye ait seralarda domates, biber, patlıcan gibi sebze türlerinden fideler üretildi. Vatandaşlar, dağıtım saatinden yaklaşık 2 saat önce meydanda toplanmaya başladı. Yoğun kalabalık nedeniyle üç ayrı dağıtım noktası oluşturuldu.

Dağıtım stantlarının birinde Belediye Başkanı Ahmet Önal, diğer stantlarda ise Belediye Başkan Yardımcıları Recep Sefer ve Ömer Elidemir vatandaşlara fide dağıtımı yaptı.

"AMAÇ, ÜRETİCİYE VE ÇİFTÇİYE DESTEK OLMAK"

Başkan Önal, üretici ve çiftçiye destek olmanın amaçlandığını belirterek, belediyenin kendi serasında ürettiği fidelerin Merkez ilçeye bağlı köylere de ulaştırılacağını söyledi. Amaçlarının üreticiye destek olmak olduğunu ifade eden Önal, "Amaç, üreticiye ve çiftçiye destek olmak. Bu anlamda aylardır süren emeğin, fedakârlığın karşılığında Kırıkkale Belediyesi seramızda kendi personelimizle ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımıza dağıttık. Bizim için de güzel bir gün oldu." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 200 bin fide dağıttıklarını anlatan Önal, şu ifadeleri kullandı: