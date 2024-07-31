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Uzman Çavuş Seydi Ünlü Somali'de şehit oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uzman Çavuş Seydi Ünlü Somali&#039;de şehit oldu

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uzman Çavuş Seydi Ünlü geçirdiği kalp krizi sonucu Somali'de hayatını kaybetti. Şehidin cenazesi Eskişehir'e getirilecek. 

Acı haber Somali'den geldi. Seyitgazi İlçesi Kümbet Mahallesi'nden olan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Uzman Çavuş olarak görev yapan Seydi Ünlü’nün, görev yaptığı Somali'de geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda şehit olduğu belirtiliyor.

Eşi ve 3 çocuğu İzmir'de yaşayan Ünlü'nün cenazesinin Eskişehir'e gelmesi bekleniyor.

Uzman Çavuş Seydi Ünlü Somali'de şehit oldu - 1. Resim

KÜMBET'TE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Anne ve abisi Kümbet Mahallesi'nden olan şehit için sabah saatlerinde jandarma ekiplerinin ambulansla birlikte aileye haber verdiği, şehadet haberinin aile ve mahallede büyük üzüntü yaşattığı belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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