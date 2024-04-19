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Valinin doğaya saldığı kartal kadına saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop'ta tedavisi tamamlanan ve vali tarafından doğaya salınan bir yılan kartalı kadına saldırdı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Sinop'ta yaralı halde bulunan bir yılan kartalı,  Sarıkum Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.  Tedavisi tamamlanan kartal, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan tarafından yeniden doğaya salındı.

GENÇ KADININ ÜZERİNE SALDIRDI

Özgürlüğe kanat çırpan yılan kartalı, doğaya bırakıldığında önce çevrede bulunan Sinop Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Şimşek'e, ardından da genç bir kadının üzerine saldırdı.

Valinin doğaya saldığı kartal kadına saldırdı - 1. Resim

ÇANTASI İLE KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Kadın panikle kaçarken çantası ile kendisini korumaya çalıştı. O anlar kameralara saniye saniyeyansırken, kartal ise daha sonra ormana doğru kanat çırptı.

Valinin doğaya saldığı kartal kadına saldırdı - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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