Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, 4,3 büyüklüğündeki Van depremini değerlendirdi. 2011 depreminin faylar üzerinde belirgin bir deformasyona yol açtığını belirten Demirtaş “Erciş fayı üzerinde en son 6 Aralık 2021 tarihinde M4.9 büyüklüğünde deprem olmuştu” diyerek faydaki sessizliğe dikkat çekti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün saat 18:57’de merkez üssü Van Gölü olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 13,61 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREM GEÇMİŞİNİ SIRALADI

Deprem sonrasında açıklamalar yapan Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, bölgenin deprem geçmişini hatırlattı. 2011 yılında 7.2’lik ve 5.6’lık depremlerde ölü sayısının 644 olduğunu belirten Demirtaş, diğer yıllardaki depremlerdeki ölü sayısına dikkat çekti.

Van depremi sonrası en son 5 yıl önce sallanan yeri işaret etti, 4.9 ile sallanmış

Demirtaş şunları söyledi:

23.10.2011 Van Depremi Mw=7.2 +

09.11.2011 Edremit Depremi Mw=5.6

Ölü sayısı: 644

23.10.2011-17.11.2026 3.0 <M <5.5: 3203 deprem oldu.

“EN SON 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU”

Bugünkü deprem 9 Kasım 2011 Edremit depreminin (M5.6) 27 km batısında; 23 Ekim 2011 Van depreminin (M7.2) 45 km güneybatısında oldu. 2011 depremi Van Gölü çevresindeki faylar üzerinde belirgin bir deformasyona yol açtı. 23 Ekim 2011 Van depremi sonrası, Van Gölü çevresinde, özellikle ERCİŞ FAY ZONU boyunca belirgin bir deprem etkinliği artışı görülmektedir. En son ne zaman büyük deprem ürettiği bilinmeyen Erciş fayı üzerinde en son 6 Aralık 2021 tarihinde M4.9 büyüklüğünde deprem olmuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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