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Van Gölü’ne giren sarı çıkıyor, nedeni belli… “Kışın Ronaldo'ya yazın Osimhen'e benziyorum”

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Van Gölü’ne giren sarı çıkıyor, nedeni belli… “Kışın Ronaldo&#039;ya yazın Osimhen&#039;e benziyorum”
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Van Gölü’nde yaz aylarında uzun süre suyla temas eden çocukların saçları, sudaki mineraller ve güneş ışınlarının etkisiyle rengini açıyor. Prof. Dr. Halit Demir, bunun kalıcı bir durum olmadığını anlattı. Öğrencilerden Cihat Çıkla da “Okullar açıldığında arkadaşlarımız bizi tanımıyor. Kışın saçım siyah, yazın sarı oluyor” dedi.

Van Gölü'nde yaz mevsiminde uzun süre yüzen çocukların saçları, sudaki mineraller ve güneşin etkisiyle sararıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Demir, yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün suyundaki yüksek miktardaki minerallerin saç yapısı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Van Gölü’ne giren sarı çıkıyor, nedeni belli… “Kışın Ronaldo'ya yazın Osimhen'e benziyorum” - 1. Resim

MİNERALLER SAÇLARI GEÇİCİ OLARAK AÇIYOR

Demir, "Göl suyunda soda başta olmak üzere kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller bulunuyor. Bu mineraller, vücut için gerekli olup saç ve deri üzerinde de etkili olabiliyor. Özellikle uzun süre gölde yüzülmesi halinde koyu renkli saçların sarıya dönmesi gibi geçici renk değişimleri meydana gelebilir. Bu kalıcı bir durum değildir, kış aylarında saç rengi orijinal haline döner." diye konuştu.

Minerallerin saçtaki ölü hücreleri uzaklaştırarak saç sağlığına katkı sunduğunu ifade eden Demir, Van Gölü'nün aynı zamanda antibakteriyel ve antifungal özellikler taşıdığını, bazı cilt hastalıkları için de faydalı doğal bir kaynak olduğunu söyledi.

Van Gölü’ne giren sarı çıkıyor, nedeni belli… “Kışın Ronaldo'ya yazın Osimhen'e benziyorum” - 2. Resim

“KIŞIN RONALDO'YA YAZIN İSE OSIMHEN'E BENZİYORUM”

11 yaşındaki Cihat Çikla ise yaz tatilinde her gün gölde yüzdüğünü belirterek, "Sudan çıktığımızda güneş saçımıza vuruyor, bu yüzden saçımız sararıyor. Okullar açıldığında arkadaşlarımız bizi tanımıyor. Kışın saçım siyah, yazın sarı oluyor. Kışın Ronaldo'ya yazın ise Osimhen'e benziyorum" ifadelerini kullandı.

Tarık Ensar Ayseli de her yıl aynı durumu yaşadıklarını dile getirerek, "Saçım kışın siyahtı, şimdi sarardı. Arkadaşlar saçımı boyattığımı sanıyor ama boyamıyorum" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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