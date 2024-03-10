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Van'da ulaşıma kar engeli! Yürünecek yol kalmadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Van&#039;da ulaşıma kar engeli! Yürünecek yol kalmadı
Van, Kar Yağışı, Meteoroloji Uyarı, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 152 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji ise çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 57, Başkale’de 3, Çatak’ta 58, Gevaş’ta 13 ve Gürpınar ilçesinde ise 21 olmak üzere toplam 152 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu olacağının tahmin edildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadiselerinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Muş’ta 6, Hakkâri’de 5, Van ve Bitlis’te 4 derece olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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