"Vatan hainliği" sözleriyle paylaştı! Bir kentin içme suyunu karşılıyordu

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinin su ihtiyacını karşılayan içme suyu hattı kimliği belirsiz kişiler tarafından iki kez parçalandı.

Su hattında meydana gelen tahribat vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlçenin içme suyu hattını parçalayan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

"VATAN HAİNLİĞİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İki kez zarar verilen hattaki arızaların ardından belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı. İçme suyu hatlarındaki tahribatı kayda alan vatandaş, "Nasıl bir zihniyet, nasıl bir vicdan. Bu vatan hainliğinden başka bir şey değil" dedi.