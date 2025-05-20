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Vatandaşlar suçüstü yakaladı! Tarihi hamam kalıntıları arasında...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Vatandaşlar suçüstü yakaladı! Tarihi hamam kalıntıları arasında...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde vatandaşlar, Bizans İmparatorluğu döneminden kalma içi su dolu tarihi hamam kalıntıları arasındaki süs balıklarını kaçak avlayanları suçüstü yakalayıp jandarmaya teslim etti.

Günyüzü ilçesinde göre bir grup şüpheli, Bizans İmparatorluğu döneminden kalma içi su dolu tarihi hamam kalıntıları arasına kurdukları tuzaklarla kaçak süs balığı avladı.

Vatandaşlar suçüstü yakaladı! Tarihi hamam kalıntıları arasında... - 1. Resim

VATANDAŞLAR YAKALADI

Durumu fark eden vatandaşlar olayı jandarma ekiplerine bildirip şüphelileri kendi imkanlarıyla yakaladı. Bölge halkının ekipmanlarıyla birlikte suçüstü yakaladığı şüpheliler, Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekiplerince olay yerindeki ekipmanlara el konulurken, şüphelilere adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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