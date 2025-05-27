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Yağmur ve çamur yurdu ne zaman terk edecek? Meteoroloji tarih verdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yağmur ve çamur yurdu ne zaman terk edecek? Meteoroloji tarih verdi!
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 34 kent için sağanak uyarısı verirken toz taşınımının olacağını bildirdi. Öte yandan yağışların yurdu ne zaman terk edeceği de belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Yağmur ve çamur yurdu ne zaman terk edecek? Meteoroloji tarih verdi! - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Yağmur ve çamur yurdu ne zaman terk edecek? Meteoroloji tarih verdi! - 2. Resim

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa); Ege Bölgesinde kuzeybatı ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yağmur ve çamur yurdu ne zaman terk edecek? Meteoroloji tarih verdi! - 3. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan yağışların cumartesi itibarıyla yurdu terk etmesi bekleniyor. 

Yağmur ve çamur yurdu ne zaman terk edecek? Meteoroloji tarih verdi! - 4. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı ve batılı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yağmur ve çamur yurdu ne zaman terk edecek? Meteoroloji tarih verdi! - 5. Resim

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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