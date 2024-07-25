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Yalova'da inanılmaz olay! 8 yaşındaki çocuk 'kivi asması' sayesinde hayatta kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yalova&#039;da inanılmaz olay! 8 yaşındaki çocuk &#039;kivi asması&#039; sayesinde hayatta kaldı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da 8 yaşındaki çocuk 5'inci katın balkonundan düştü. Kivi asmasının üzerine düşen ve asılı kalan çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlattı. 

İnanılmaz olay Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde oldu. 8 yaşındaki erkek çocuğu Sahil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki balkonda dengesini kaybetti.

Çocuğun dengesini kaybetmesiyle düşmesi bir oldu. Düştüğü yerde kivi asması bulunan çocuk zemine düşmeden asma üzerinde asılı kaldı.

Yalova'da inanılmaz olay! 8 yaşındaki çocuk 'kivi asması' sayesinde hayatta kaldı - 1. Resim

ASMALARIN ARASINA SIKIŞTI

Asmaların arasında sıkışan çocuk bölgeye sevk edilen Çiftlikköy itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.

Yalova'da inanılmaz olay! 8 yaşındaki çocuk 'kivi asması' sayesinde hayatta kaldı - 2. Resim

Kazayı kivi asması nedeniyle küçük sıyrıklarla atlatan 8 yaşındaki çocuk ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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