Yalova'da inanılmaz olay! 8 yaşındaki çocuk 'kivi asması' sayesinde hayatta kaldı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Yalova'da 8 yaşındaki çocuk 5'inci katın balkonundan düştü. Kivi asmasının üzerine düşen ve asılı kalan çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlattı.
İnanılmaz olay Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde oldu. 8 yaşındaki erkek çocuğu Sahil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki balkonda dengesini kaybetti.
Çocuğun dengesini kaybetmesiyle düşmesi bir oldu. Düştüğü yerde kivi asması bulunan çocuk zemine düşmeden asma üzerinde asılı kaldı.
ASMALARIN ARASINA SIKIŞTI
Asmaların arasında sıkışan çocuk bölgeye sevk edilen Çiftlikköy itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.
Kazayı kivi asması nedeniyle küçük sıyrıklarla atlatan 8 yaşındaki çocuk ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı