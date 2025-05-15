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Yarın başlıyor 3 gün sürecek! Yağmur, soğuk, rüzgar... İşte gün gün hava tahmin raporu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yarın başlıyor 3 gün sürecek! Yağmur, soğuk, rüzgar... İşte gün gün hava tahmin raporu
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, yarın itibarıyla yurdun batısı yağmura teslim olacak. Yağışların 3 gün sürmesi beklenirken kuvvetli rüzgar konusunda da vatandaşlar uyarıldı.

Yarın başlıyor 3 gün sürecek! Yağmur, soğuk, rüzgar... İşte gün gün hava tahmin raporu - 1. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın başlıyor 3 gün sürecek! Yağmur, soğuk, rüzgar... İşte gün gün hava tahmin raporu - 2. Resim

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yarın başlıyor 3 gün sürecek! Yağmur, soğuk, rüzgar... İşte gün gün hava tahmin raporu - 3. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın başlıyor 3 gün sürecek! Yağmur, soğuk, rüzgar... İşte gün gün hava tahmin raporu - 4. Resim

RÜZGAR

Rüzgarın yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yarın başlıyor 3 gün sürecek! Yağmur, soğuk, rüzgar... İşte gün gün hava tahmin raporu - 5. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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