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Yeni haftanın hava tahmin raporu yayımlandı: İki güne aman dikkat!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporuna göre, yarın yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Salı ve çarşamba gününe dikkat çeken kurum sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftanın hava tahmin raporu yayımlandı: İki güne aman dikkat! - 1. Resim

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yeni haftanın hava tahmin raporu yayımlandı: İki güne aman dikkat! - 2. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftanın hava tahmin raporu yayımlandı: İki güne aman dikkat! - 3. Resim

RÜZGAR

Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yeni haftanın hava tahmin raporu yayımlandı: İki güne aman dikkat! - 4. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yeni haftanın hava tahmin raporu yayımlandı: İki güne aman dikkat! - 5. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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