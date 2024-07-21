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Dünyanın en iyi salataları açıklandı! Türkiye'den bir lezzet de listede

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Dünyanın en iyi salataları açıklandı! Türkiye&#039;den bir lezzet de listede
Sağlıklıbeslenme, Haber

Yemek Haberleri

Taste Atlas, dünyanın en iyi salataları listesini paylaştı. Zirvede 'coleslaw' bulunurken, ilk 10 içerisinde Türkiye'den bir lezzet de yer aldı.

Ana yemeklerin eşlikçisi ve sağlıklı beslenme listelerinin önemli bir parçası olan salatalar, sofraların vazgeçilmezi. Daha çok geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası), dünyanın en iyi salatlarını listeledi.

Ana yemekler kadar güçlü olan salataların listesine Türkiye'den de bir lezzet girmeyi başardı. Türk mutfak kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan bu salata, hem sağlık hem de lezzet açısından dikkat çekiyor. İşte Taste Atlas'ın açıkladığı en iyi 10 salata...

1- COLESLAW

Amerikan yemeği olan lahana salatası, Hollandaca koolsla teriminden gelir ve genellikle mangalda et veya kızarmış tavukla servis edilir. İlk olarak 1800'lerde Hollandalı yerleşimciler tarafından New York'ta kuruldu.

2- SEZAR SALATA

İkonik Sezar salatası, adını Cesare (Caesar) Cardini'den aldı. Cesar Cardini, San Diego'da yaşayan ancak Amerika Birleşik Devletleri yasalarını ihlal eden bir İtalyan göçmen.

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3- HORİATİKİ SALATA

Köy salatası veya horiatiki, Yunanistan'ın ulusal yemeğidir ve dörde bölünmüş domates, dilimlenmiş kırmızı soğan ve iri dilimlenmiş salatalıktan oluşur.

4- CAPRESE SALATA

Canlı renkleri ve Napoli mutfağının gerçek bir klasiği olan Caprese, dünya çapında en sevilen salatalardan biri.

5- MAKARNA SALATASI

Hawaii'de makarna salatası, sütle inceltilmiş mayonezle süslenmiş dirsek makarnadan oluşan hafif keskin, tatlı ve soğuk bir salatadır.

Dünyanın en iyi salataları açıklandı! Türkiye'den bir lezzet de listede - 2. Resim

6- SOM TAM

Som tam, çoğunlukla Tayland'ın kuzeydoğu kısmıyla (Isaan) ilişkilendirilen yeşil bir papaya salatasıdır, ancak ilk kez Laos'ta ortaya çıktığı da sıklıkla öne sürülür.

7- FATTUŞ

Fattuş, temel olarak geleneksel pide ekmeğinden yapılan, diğer malzemelerin üzerine konulduğu basit bir salatadır.

8- OLIVIER SALATA

Olivier salatası, bir Rus salatasıdır ve genellikle doğranmış sebzeler, et ve mayonezden yapılır.

9- KISIR

Klasik Türk salatası, ince bulgur, domates, nane, sarımsak, maydanoz ve limon suyu veya nar ekşisi ile yapılır. Salatayı daha baharatlı hale getirmek için genellikle kimyon ve kırmızı pul biber eklenir. Limon suyu Türkiye'nin kuzeybatısında yaygın olarak kullanılırken, nar ekşisi güneydoğusunda daha popülerdir. Büfeler ve mezeler için idealdir, ancak garnitür olarak da sıklıkla kullanılır. Servis tipik olarak soğuk veya oda sıcaklığında yapılır.

Dünyanın en iyi salataları açıklandı! Türkiye'den bir lezzet de listede - 3. Resim

10- TABULE

Tabbouleh, genellikle salata olarak adlandırılan Lübnan'ın ulusal yemeğidir ve temel olarak taze, ince kıyılmış maydanoz yaprakları, zeytinyağı, bulgur ve doğranmış nane yaprakları kullanır. Tabbouleh'de kullanılan yiyilebilir bitkiler, Orta Çağ'dan beri Araplar tarafından tüketildiği dağlık Lübnan ve Suriye'den geliyor.

Bazen pide, babagannuş veya humus ile meze olarak sunulur. Kırmızı domates, doğranmış salatalık, taze limon suyu ve kıyılmış soğan, salatayı keskinleştirir. Tabbouleh'i servis yapmadan önce birkaç saat soğutmak tadını artırır.

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