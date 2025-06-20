10 yaşındaki Yasemin'in katili kuzeni çıktı! İfadesi kan dondurdu: Kin güttüm!

Diyarbakır'da yangın merdiveninde cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın ölümüne ilişkin 17 yaşındaki kuzeni tutuklandı. "Kin güttüm" diyen zanlının ifadesi ise kan dondurdu.

Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, önceki akşam kızları Yasemin Yıldırım (10) kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİ YANGIN MERDİVENİNDE BULUNDU

Çalışmalar sonucu Yasemin’in cesedi, oturduğu sitenin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KUZENİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. adlı kız gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu. M.Ç, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olaya ilişkin M.Ç'nin 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı. İ.Y.T. ise hakkında "konutunu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

KAN DONDURAN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sabah'ın haberine göre M.Ç.'nin ifadesi de ortaya çıktı. 10 ay önce annesini kaybeden M.Ç. "Annemin hastalığı babam ile dayım (Yasemin'in babası) tarafından saklandı. Sonradan annemin rahatsızlığını öğrendim ve tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Bir süre sonra annem öldü. Bu nedenle kuzenimin babası dayıma ve babama karşı kin güttüm. Yasemin'i öldürdüm" ifadelerini kullandı.