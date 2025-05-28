112'yi arayıp 'Beni jandarma yakalayamaz' dedi! Aynı gün yakayı ele verdi

Adana'da 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.B.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Beni jandarma yakalayamaz" dedi. Aynı gün yakalanan hükümlünün gazetecilere de tepki göstermesi dikkat çekti.

Adana'nın Kozan ilçesinde ruhsatsız silah bulundurma ve esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme gibi 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.B.Y. (33), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Beni jandarma yakalayamaz" dedi.

ORMANDA YAKALANDI

Aynı gün operasyon düzenleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlüyü Ergenuşağı mahallesinde ormanlık alanda yakaladı.

GAZETECİLERE İLGİNÇ CEVAP

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü M.B.Y. adliyeye sevk edildi. Adliyede gazetecilere "Beni tüm Türkiye tanıyor" diyen hükümlü, muhabirin 'Jandarma yakalayamaz demişsiniz' sorusu üzerine "Ben mi sen mi dedin? Sanki Türkiye'yi kurtarmış gibi soruyor" diyerek cevap verdi.

Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.