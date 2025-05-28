Burası Hindistan değil Türkiye! Adana'da mide bulandıran anlar... Sebze havuzuna çıplak ayakla girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2025 07:57 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 08:54 - Güncelleme:

Adana'da bir meyve sebze deposundan skandal bir görüntü yayıldı. Çalışan şahıs, salatalıkların olduğu havuza çıplak ayakla girdi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı depoda çekilen görüntüler tepki çekti.

Adana'da İncirlik Mahallesi'nde bulunan bir meyve sebze deposunda yaşananlar mide bulandırdı. Bir çalışanın çıplak ayakla salatalıkların yıkandığı havuza girmesi gündem olurken, sosyal medyada da tepki çekti. İlgili Haber Gıdada bir skandal daha! 2 ilde vatandaşa "dana" diye "at ve eşek eti" yedirdiler HİJYEN KURALLARI HİÇE SAYILDI Görüntülerde depoda hijyen kurallarının tamamen hiçe sayıldığı görülürken, çalışan şahıs sepete doldurduğu salatalıkları daha sonra kasaya döktü. GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ Mide bulandıran görüntülere sosyal medyada da tepkiler çığ gibi yükselirken, yetkililerin depoyla ilgili harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci