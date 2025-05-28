Burası Hindistan değil Türkiye! Adana'da mide bulandıran anlar... Sebze havuzuna çıplak ayakla girdi
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Adana'da bir meyve sebze deposundan skandal bir görüntü yayıldı. Çalışan şahıs, salatalıkların olduğu havuza çıplak ayakla girdi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı depoda çekilen görüntüler tepki çekti.
Adana'da İncirlik Mahallesi'nde bulunan bir meyve sebze deposunda yaşananlar mide bulandırdı. Bir çalışanın çıplak ayakla salatalıkların yıkandığı havuza girmesi gündem olurken, sosyal medyada da tepki çekti.
HİJYEN KURALLARI HİÇE SAYILDI
Görüntülerde depoda hijyen kurallarının tamamen hiçe sayıldığı görülürken, çalışan şahıs sepete doldurduğu salatalıkları daha sonra kasaya döktü.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Mide bulandıran görüntülere sosyal medyada da tepkiler çığ gibi yükselirken, yetkililerin depoyla ilgili harekete geçmesi çağrısı yapıldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci