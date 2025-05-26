Adana'da 5'i belediyeye ait 11 tesise ceza yağdı! Çevre izinleri de yokmuş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ceyhan Nehri'ndeki kirlilikle ilgili Ceyhan ve Seyhan havzalarında geniş kapsamlı denetim yaptı. 91 tesiste yapılan denetimler sonucu 5'i Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisi olmak üzere toplam 11 tesise 10 milyon 30 bin TL idari para cezası uygulandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Seyhan, Kozan, Yüreğir ve Karataş atık su arıtma tesislerinin çevre izin belgelerinin de bulunmadığı ortaya çıktı.

Adana'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ceyhan Nehri'nde yaşanan su kirliliği ve balık ölümleriyle ilgili Ceyhan ve Seyhan havzalarını içeren denetim gerçekleştirdi.

21 FARKLI NOKTADAN NUMUNE

Organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri, kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yataklarında incelemeler yapıldı. Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nden başlanarak İskenderun Körfezi'ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numuneleri alındı.

2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile yetkili çevre laboratuvarından 6 ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında atık sularını Ceyhan Havzası'na deşarj eden Adana Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgeleri ve işletmelere ait 91 tesiste denetim yapıldı. Atık su deşarjı olan 31 tesisten 33 numune alındı.

ATIK SULARIN ARITILMADAN DEŞARJ EDİLDİİ BELİRLENDİ

Denetimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Seyhan Arıtma Tesisi'nde atık suların bir kısmının arıtılmadan deşarj edildiği, deşarj edilen suların da referans değerleri sağlamadığı belirlendi. Ceyhan, Kozan ve Yüreğir atık su arıtma tesislerinden alınan numunelerin de referans değerleri sağlamadığı tespit edildi.

Ayrıca Seyhan, Kozan, Yüreğir ve Karataş atık su arıtma tesislerinin gerekli çevre izinlerinin de bulunmadığı belirlendi.

BELEDİYEYE 4 MİLYON 346 BİN TL CEZA

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 5 tesisteki ihlallerle ilgili toplam 4 milyon 346 bin TL ceza uygulandı. 6 sanayi tesisine yaklaşık 5 milyon 684 bin TL ceza verildi. Böylece Ceyhan Nehri'ndeki çevre kirliliği ile ilgili 5'i Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 11 tesise Çevre Kanunu'na istinaden toplam 10 milyon 30 bin TL idari ceza uygulanmış oldu.

Bakanlık ekiplerinin Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.