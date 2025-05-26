Adana'da akılalmaz olay! Arkadaşları eve bırakmayınca otomobil çaldı

Adana'da T.Y. isimli şahıs, alkol aldığı arkadaşlarının kendisini eve bırakmaması üzerine otomobil çaldı. Yakalanan T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akıllara durgunluk veren olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi.

T.Y. (36) , önce aracın kelebek camını kırdı, ardından kapısını açarak düz kontakla otomobili çalıştırdı. Direksiyona geçen şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yeri ve apartmanlara ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Sabah aracının yerinde olmadığını fark eden sahibi B.A. durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 gün boyunca 50'den fazla kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan T.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonla yakalanırken, çaldığı otomobil ise sokakta terk edilmiş halde bulundu.

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ARKADAŞLARI EVE BIRAKMAYINCA OTOMOBİL ÇALMIŞ

Şüpheli T.Y. emniyetteki ifadesinde "Arkadaşlarım beni eve bırakmak istemedi, ulaşım aracı da bulamayınca arabayı çaldım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otomobil ise sahibi B.A.'ya teslim edildi.