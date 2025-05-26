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Elazığ'da yolcu minibüsü takla attı! 3'ü ağır 7 yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elazığ&#039;da yolcu minibüsü takla attı! 3&#039;ü ağır 7 yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da köy minibüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Palu ilçesi Baltaşı köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan yattı.

Elazığ'da yolcu minibüsü takla attı! 3'ü ağır 7 yaralı var - 1. Resim

Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevki edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da yolcu minibüsü takla attı! 3'ü ağır 7 yaralı var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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