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Kocaeli'de kaza! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli&#039;de kaza! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralanan 6 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, Darıca ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde meydana geldi. 34 CMT 282 plakalı otomobil ile 34 DLE 474 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de kaza! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı - 1. Resim

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de kaza! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı - 2. Resim

Kazadan yara almadan kurtulan 34 CMT 282 plakalı otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de kaza! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı - 3. Resim
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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