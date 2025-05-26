Sivas'ta feci kaza: Otomobil hurdaya döndü

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki mezarlığın duvarına çarptı. Araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde trafik kazası meydana geldi. 25 EJ 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki mezarlığın duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve İMAYKUD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.