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Sivas'ta feci kaza: Otomobil hurdaya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sivas&#039;ta feci kaza: Otomobil hurdaya döndü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki mezarlığın duvarına çarptı. Araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde trafik kazası meydana geldi. 25 EJ 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki mezarlığın duvarına çarptı.

Sivas'ta feci kaza: Otomobil hurdaya döndü - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve İMAYKUD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta feci kaza: Otomobil hurdaya döndü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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