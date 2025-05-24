Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatı dudak uçuklatıyor! Dünyanın en pahalı sakızı Sivas'ta yetişiyor

İlkbahar aylarında Sivas'ta kırsal alanlarda yetişen kenger sakızı, ışkın otu olarak da bilinen kenger bitkisinin kök kısmındaki özden elde ediliyor. Kulak iltihabına, diş eti sorunlarına, mide ağrılarına ve migrene iyi gelen sakız, kilogram fiyatıyla gündem oldu. Geçtiğimiz yıllarda çeyrek altına eş değen kenger sakızı, şu günlerde adeta yarım altında yarışıyor.

Sivas'ta kırsal alanlarda yetişen kenger bitkisinin kökünde bulunan beyaz süt kıvamındaki özden elde edilen kenger sakızı, zahmetli üretim sürecive sağlığa sayısız faydasının yanı sıra fiyatıyla da dikkat çekiyor.

KENGER SAKIZININ FAYDALARI

Toplanması güç olan kenger sakızının kilogram fiyatı yarım altınla yarışır hale geldi. Doğal yöntemlerle çıkarılan kenger sakızının; diş sağlığını desteklediği, yüz felci geçiren bireylerde kas hareketlerini artırdığı, kulak intihabının atılmasında yardımcı olduğu, mide ağrılarını ve şişkinliği hafiflettiği, migren üzerinde olumlu etkiler gösterdiği biliniyor.

KİLOSU 12 BİN TL

Toplayan kişi sayısının az olması ve toplama aşamasının da zor olmasından dolayı kilosu 10 bin ile 12 bin TL arasında değişen kenger sakızının tanesi de 25 TL'den alıcı buluyor.

"50 YAŞ ÜZERİ BİLİYOR VE ALIYOR"

Sivas'ta aktarlık yapan Muhammet Emin Gülle, kenger sakızının doğal ve faydalı olduğunu belirterek, "Kenger bitkisi, diğer bir ismiyle ışkın otu diye adlandırılıyor. Kenger sakızı, bu bitki kesildiğinde akan süt kıvamındaki özünden elde ediliyor. Öz biriktiriliyor ve bir gün sonra yuvarlanıp sakız kıvamına getirilerek, bu halini alıyor. Kenger sakızı kulaklardaki intihabın atılmasına yardımcı olur, dişlere ve diş etlerine faydaları vardır. Kilogram fiyatı 10 bin ile 12 bin TL arasında değişiyor. Gençler pek bilmiyor ama 50 yaş üzeri kenger sakızını biliyor ve alıyor. Bu sakızı toplamak oldukça zahmetli. İnsanlar dağ taş demeden dolaşıyor kenger bitkisini bulup kesiyorlar. Yeni nesil sakızlarla karşılaştırmaya bile gerek yokt. Şimdiki sakızlar tamamıyla plastik ama kenger sakızı tamamen doğal ve sağlıklıdır" ifadelerini kullandı.