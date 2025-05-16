45 dakikada özel ocakta pişiyor! Sivas ve Tokatlılar arasında kavga çıkaran lezzet

45 dakikada özel ocakta pişen Tokat kebabı, lezzetiyle damak çatlatıyor. Tokatlılar, kentin adıyla özdeşleşen kebap ile başta Adana ve Sivas olmak üzere diğer illere meydan okudu. Kentteki kebap ustaları, "Sivaslı kardeşim Tokat kebabı Tokat'ındır. Patlıcan, patates ve Karayaka kuzusu sizin değil. Sivaslı kardeşlerim bizim kebabımızı sahiplenmeyin. Tokat kebabı Tokat'ındır. Tokat'ın olarak kalacaktır" diye konuştu.

Türk mutfağının zengin kebap kültürü içinde özel bir yere sahip olan Tokat kebabı, lezzetinin yanı sıra hazırlanış süreciyle de fark oluşturuyor. Tokatlılar kebap konusunda iddialı bir çıkış yaparak, başta Adana olmak üzere komşu illere adeta meydan okudu. Özellikle Adana ve Sivas'a seslenen Tokatlılar, kebabın gerçek adresinin Tokat olduğunu vurguladı. Tokat kebabının tarihi köklerine ve kendine özgü lezzetine dikkat çeken vatandaşlar, "Kebap Tokat'a aittir, bu lezzetin başka yerde benzeri yoktur" diyerek tüm Türkiye'deki kebap severleri Tokat'a davet etti.

"TOKAT KEBABINI TOKAT'TA YEMEDEN KİMSE KEBAP YEDİM DEMESİN"

İkinci kuşak Tokat kebabı ustası Efe Furkan Yılmaz; "Tokat kebabını Tokat'ta yemeden kimse kebap yedim demesin. Tokat dışındaki 80 ili bu lezzeti yemeye Tokat'a bekliyoruz. Adana'nın kebabı güzel, kanat güzel, şiş güzel, diğer kebaplar da güzel ama Tokat kebabı çok farklıdır. Tokat kebabı sabır ve zaman ister. Tokat kebabı öyle 10 dakikada çıkmaz. Ocağı özeldir. Patlıcanı, patatesi, Karayaka kuzusu hepsi yerli üründür. Tokat kebabı 45 dakikada pişiyor. Bu lezzet için insanlar 45 dakika bekliyor. Tokat kebabının sunumu ve lezzetinin sizlerde iz bırakacağına inanıyoruz" dedi.

"SİVASLI KARDEŞLERİM KEBABIMIZI SAHİPLENMEYİN"

Yılmaz; "Sivaslı kardeşim Tokat kebabı Tokat'ındır. Patlıcan, patates ve Karayaka kuzusu sizin değil. Sivaslı kardeşlerim bizim kebabımızı sahiplenmeyin. Tokat kebabı Tokat'ındır. Tokat'ın olarak kalacaktır" diye konuştu.

"BU ÖVGÜ TOKATLILARI GURURLANDIRIYOR"

Süleyman Üzümcü; "Uluslararası bir yemek yarışması olsaydı Türkiye'den hangi yemekle katılırdık sorusuna ünlü gurme Vedat Milor Tokat kebabı örneğini veriyor. Ondan böyle bir övgüye layık olmak biz Tokatlıları gururlandırıyor. Bu harika lezzeti bazı şehirlerimiz sahiplenmek istese de bunları normal karşılıyoruz. Bu lezzete dayanılması gerçekten güç. Biz dünyada yaşayan herkesi dünyaca ünlü bu kebabı tatmaya bekliyoruz" dedi.