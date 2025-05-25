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Babasının hayalinin peşinden giderek Sivas'ta bir ilki gerçekleştirdi! Gören şaşırıyor, o üretmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta yaşayan Berat Öksüz, babasının yıllardır hayalini kurduğu deve kuşları için girişimde bulundu. Bozkırın ortasındaki kümeste satın aldığı deve kuşlarını besleyen Öksüz, görenlerin şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Öksüz, deve kuşlarından hem et, hem yumurta, hem de etlik yetiştirme elde ediyor.

Sivas'ta, kentte daha önce görüşmemiş bir hayvancılık yapılmaya başlandı.

Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde yaşayan Berat Öksüz, babasının yıllardır hayalini kurduğu deve kuşları için girişimde bulundu. Bir süre araştırma yapan Öksüz, Ağrı’dan 9 adet deve kuşu satın aldı.

Babasının hayalinin peşinden giderek Sivas'ta bir ilki gerçekleştirdi! Gören şaşırıyor, o üretmeye devam ediyor - 1. Resim

ÖZEL KÜMES YAPTIRDI

Satın aldığı kuşları beldeye getiren Berat Öksüz, hayvanlar için özel bir kümes yaptı.

Bozkırın ortasındaki kümeste satın aldığı deve kuşlarını besleyen Berat Öksüz, görenlerin şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Babasının hayalinin peşinden giderek Sivas'ta bir ilki gerçekleştirdi! Gören şaşırıyor, o üretmeye devam ediyor - 2. Resim

HEM ET, HEM YUMURTA ELDE EDİYOR

Sivas’ta deve kuşu besleyen tek kişi olduğunu söyleyen Berat Öksüz, şu ifadeleri kullandı:

Önceden babamın aklında böyle bir proje vardı ama uygulayamadı, o da bize kısmet oldu. Sivas’ta bir ilki yaşatalım dedik. Aklımızda da böyle bir proje vardı. Araştırmalarımız sonucunda getirdik.

9 tane deve kuşumuz var. Ağrı Doğubayazıt’tan getirdik. Et, etlik yetiştirme, yumurta, civciv. Bayağı şaşıran oluyor çünkü görmedikleri bir şey.

Bunları getirdiğimde onlara özel bir yer yaptım, barınak. Özel yem karışımları var. Onları özel olarak aldığım yerden istedim, onlara göre yaptılar, ben de ona göre besliyorum. 10 aylık ile 1 yaş arasındalar. İki yılı doldurdukları zaman yumurtlamaya başlayacaklar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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