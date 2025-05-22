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Adana'da 3 iş yeri soydu, savunması pes dedirtti: Bir şeyler sormak için girdim!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;da 3 iş yeri soydu, savunması pes dedirtti: Bir şeyler sormak için girdim!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 2 gün içinde 3 iş yerinden hırsızlık yapan E.D., 40 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesiyle tespit edilip, yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli, emniyetteki ifadesinde, "İş yerlerine bir şeyler sormak için girdim" dedi.

Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde, 5 Mayıs'ta bir züccaciye dükkanına giren şüpheli E.D., iş yerinden 5 bin TL çalarak kayıplara karıştı. Olaydan bir gün sonra aynı şüpheli, Kocavezir Mahallesi'nde başka bir iş yerinden kredi kartları, değerli tespihler ve antika paralar çaldı. Aynı gün mahalledeki bir çay ocağına giren şüpheli, cep telefonu hırsızlığı yaptı.

40 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüpheli E.D.'nin saklandığı adresi tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ

Emniyetteki ifadesinde şüpheli, "Görüntüler bana ait ama ben hırsızlık yapmadım. İş yerlerine sürekli bir şeyler sormak için girdim" dedi.

Adana'da 3 iş yeri soydu, savunması pes dedirtti: Bir şeyler sormak için girdim! - 1. Resim

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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