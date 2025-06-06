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14 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 14 yaşındaki M.Y.'nin kullandığı araçla çarptığı Mustafa Akkalem hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan M.Y., kovalamaca sonucu 2 arkadaşıyla birlikte yakalandı.

Dün saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde geçtiğimiz yıl bir iş kazasında sağ kolunu kaybeden M.Y. (14) idaresindeki otomobil, kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Akkalem'e (44) çarptı.

AKKALEM OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen Akkalem, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü olay yerinden hızla kaçarken, polis ekipleri terk edilmiş aracı yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir arazide buldu.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Yaya olarak kaçan M.Y. ve yanındaki arkadaşları M.K. (15) ile B.E. (14), kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan 3 çocuk, sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Mustafa Akkalem'in cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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