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Haberler > 3. Sayfa > 15 yaşındaki çocukların 'merakı' sonlarını getirdi: Kocaeli bu olayı konuşuyor

15 yaşındaki çocukların 'merakı' sonlarını getirdi: Kocaeli bu olayı konuşuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'de 15 yaşındaki E.N.D. tabancayla kazara ateş edip yaşıtı arkadaşını öldürdü. Çocuk gözaltına alındı.

Korkunç olay Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşandı  Aydınlık Mahallesi'nde E.N.D. (15), arkadaşı E.Ş'ye göstermek istediği eniştesine ait tabancayı, gizlice saklı olduğu yerden aldı.

E.N.D'nin elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu E.Ş. ağır yaralandı.

BİRİ MEZARA DİĞERİ...

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.N.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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