Muğla’nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan’ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2 Portekiz uyruklu şahıs tutuklandı. Zanlılardan Joao Grant Franco'nun, ABD'de yayımlanan "Below Deck" adlı televizyon programında 4 sezon boyunca yer aldığı ortaya çıktı.

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Geçen Cumartesi günü akşam saatlerinde Bodrum Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir giyim mağazasına gelen Portekiz uyruklu Campbell Franco ve Joao Grant Franco adlı iki kişi, küfürlü konuşup işletme yetkilileri ile tartışmaya başladı.

Muhammet Koyabakan

TEK YUMRUKLA 17 YAŞINDAKİ GENCİ ÖLDÜRDÜ

Çıkan kavgada işletmede çalışan 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan adlı genç, turistin yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarptı. Ağır yaralanan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Portekiz uyruklu iki turist ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 yaşındaki Muhammetin katili, ABDde ünlü oyuncu çıktı

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Özel yatlarda kaptanlık yaptığını belirten şüpheli Joao Grant Franco, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek saldırıya uğradıklarını öne sürdü. Diğer şüpheli kardeşi Carlos Campbell Franco ise kendini korumak amacıyla karşılık verdiğini savunarak, ağabeyinin Muhammet Koyabakan’a vurmadığını, maktulün dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini iddia etti.

17 yaşındaki Muhammet'in katili, ABD'de ünlü oyuncu çıktı

ALKOLLÜ OLDUKLARINI İTİRAF ETTİLER

Muhammet Koyabakan’a yere düştükten sonra vurmadığını, aksine yardım etmeye çalıştığını öne süren Carlos Franco, olay esnasında alkollü olduklarını, ağabeyi Joao Franco'nun "dur, dur" diyerek araya girmeye çalıştığını ancak karşı tarafın saldırıyı devam ettirdiğini öne sürdü.

Joao Franco

ABD'DE OYUNCULUK YAPIYORMUŞ

Bodrum’da yaşanan bu olay, dünyada da geniş yer buldu. Olayın faili Joo Grant Franco’nun, 1 Temmuz 2013'te ABD’de yayın hayatına başlayan Below Deck isimli reality programında dört sezon boyunca kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Joao Franco

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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