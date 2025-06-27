18 yaşındaki Oya’nın suçu ne? Tecavüze uğradı, hamile kaldı, nişanlandı, kurşuna dizildi 

18 yaşındaki Oya Budak iş yerindeki bir kişinin tecavüzüne uğradı. Durumu bilmeyen ailesi, başkasıyla nişanladı. Hastanede hamile olduğu ortaya çıktı. Yüzüğü atan nişanlısı, ormana götürüp Oya’yı vurdu. Genç kız ve bebeği öldü.

Sarıyer’de tartıştığı eski nişanlısı tarafından silahla vurulan hamile kadın hayatını kaybetti. Olay önceki gece saat 00.00 sularında Sarıyer Kocataş Mahallesi’nde meydana geldi.

Beş buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla vuruldu. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı.

KARNINDAKİ BEBEĞİ İLE ÖLDÜ

Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetti. Babasına ait otomobille kaçan Samet T. ise bir saat sonra Sarıyer polisi tarafından Kâğıthane’de yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEDESİ HER ŞEYİ ANLATTI!

Oya Budak’ın, altı ay önce cinsel istismara uğrayıp hamile kaldığı ve bu yüzden Samet T. ile nişanının bozulduğu ortaya çıktı. Budak’a cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklandığı öğrenildi. Oya Budak’ın dedesi Orhan Budak, torununun çalıştığı iş yerinde bir kişinin cinsel istismarına uğradığını, nişanlandıktan sonra hamile olduğunu öğrendiklerini söyledi.

"HAMİLE OLDUĞUNU BİLSEYDİK SÖZ YAPMAZDIK"

Torununun hamile olduğunu bilmediklerini söyleyen dede Orhan Budak, şunları kaydetti: Kız daha önce tecavüze uğramış, ama bize söylemedi. Karın ağrısı olduğunu söylüyordu, ben de ilaç veriyordum. “Rahatladım dede” diyordu. Hamile olduğunu bilmiyoruz. Annesine, babasına, halalarına söylememiş. Kız, “Ağrım var’ dediğinde nişanlısı hastaneye götürüyor ve hamile olduğunu öğreniyor. O da annesine ve babasına söylüyor. Onlar da “Boşan” diyor. “Hamile olduğunu bilseydik söz yapmazdık” diyorlar. Annesi geldi “Benim çocuğuma bu kız yakışmaz” dedi. “Kız da çocuğu seviyor, çocuk da kızı seviyor” dedim. Çocuğa “Anneni babanı razı et, çocuğu da kabulleniyorsan ev tut” dedim ama annesi kabul etmedi. Sonrasında Samet T, telefon edip kızı evden alıyor. Torunumu Maslak’ta ormanlık alana götürüp vuruyor