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2 gün önce sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı... "Aramızda halledelim"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 2 gün önce alınan sıfır araca durduğu sırada arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Yeni aracıyla ilk kez trafiğe çıkan kadın, kendisine çarpan sürücüye tepki gösterdi. "Masrafları karşılarım, aramızda halledelim" diyen sürücü ise ehliyetsiz ve alkollü çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ali E.'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran Ömer Esen'nin kullandığı araca duramayarak arkadan çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarından inen aile üzüntülerini sitemkâr sözlerle ifade etti. Ömer Esen'in eşi karşı sürücüye "Takip mesafesi diye bir şey var. Yavaş gideceksin, takip mesafesini bilmiyor musun?. 35 yıllık emeğimizin karşılığı, 1-2 gün bile kullanmamıza izin vermedin" diyerek tepki gösterdi. Araçta bulunan ailenin kızı ağlamamak için kendisini zor tutarken Ali E. ise kendilerine tepki gösteren aileye karşı, "Yavaş gidiyordum. Arabanın frenleri zayıf eski araba" diyerek kendini savundu.

2 gün önce sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı... "Aramızda halledelim" - 1. Resim

"YAYA GEÇİDİ OLAN YOLLARDA HIZLI GİTMEYELİM"

2 gün önce aldıkları araçları ile kaza yapan ve yayaya yol vermenin cezasını çektiklerini belirten genç kız "Yaya öncelikli yolda yavaş bir şekilde ilerlerken yaya geçidinden yaya yolun karşısına geçmek için yürüdüğünde yol verip durduk. Daha 2 gün önce aldığımız arabamıza alkollü ve ehliyeti olmayan şahıs çok güzel bir şekilde vurdu. Yaya geçidinde yayalara yol vermek oldukça önemli. Lütfen yaya geçidi olan yollarda hızlı gitmeyelim. 20-25 kilometreyi geçmemelisin ki durabilesin" dedi.

2 gün önce sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı... "Aramızda halledelim" - 2. Resim

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından arkadan çarpan otomobil çalıştırılamazken, araç trafik görevlilerince itilerek yol kenarına çekildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde çarptığı araç sürücüsüne "Kendi aramızda halledelim. Ben senin masrafını karşılarım" diyen Ali E. isimli otomobil sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, aynı zamanda 1.04 promil alkollü olduğu belirlendi. Ali E.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, araç sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 678 TL olmak üzere toplam 46 bin 624 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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